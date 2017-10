Capucho chegou ontem à Póvoa para suceder a João Eusébio no comando técnico do Varzim. O treinador, de 45 anos, já pôs mãos à obra, tendo orientado o treino matinal, após o qual falou à imprensa. Foi aí que reforçou o sentimento de felicidade por estar de regresso ao clube que orientou em 2015/16.

"Abraço este novo desafio no Varzim da mesma maneira que abracei o primeiro: com a maior paixão, com a mesma alegria, sabendo que temos muito trabalho pela frente para construir uma equipa forte que lute sempre pelos três pontos, que foi aquilo que me pediram", afirmou Capucho.

Continuar a ler

O treinador não se debruçou sobre eventual luta pela subida de divisão, mas dirigiu-se aos adeptos: "Neste regresso a uma casa e a uns adeptos que conheço bem, a promessa que posso fazer é que vou dar tudo de mim para que sejam adeptos felizes. Precisamos da ajuda de todos, principalmente nas situações mais difíceis. O que prometo é que em todos os jogos, independentemente dos resultados, sairemos de cabeça levantada", referiu.

Curiosamente, a passagem de Capucho pelos Lobos do Mar em 2015/16 começou também em outubro, na altura para suceder a Quim Berto, tendo recuperado a equipa do 18º para o 9º lugar da tabela. O técnico volta ao ativo depois de ter orientado o Rio Ave na primeira fase da época passada – até novembro de 2016.



Primeira avaliação contra Boavista



Depois do treino inaugural de ontem, Capucho comandará hoje mais duas sessões de trabalho, de novo no complexo municipal. Só amanhã é que o novo treinador irá voltar a trabalhar no Estádio do Varzim, que será palco da primeira avaliação ao plantel em situação de jogo. Isto porque foi agendado um jogo de preparação diante do Boavista, da 1.ª Liga, para a manhã deste sábado. Ricardo Silva (adjunto) e David Lima (preparador físico) regressam com Capucho. O futuro de Tiago Pinheiro, Cristiano Couto e Paulo Carvalho, que trabalharam com João Eusébio, ainda não está definido.