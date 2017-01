O Varzim soma e segue na 2ª Liga. São já quatro triunfos consecutivos e o treinador João Eusébio até nem precisa de estar preocupado com a ausência do goleador máximo da equipa na próxima jornada. Rui Costa está castigado, mas em campo estará Sandro Cunha, central goleador (três tentos nas últimas três partidas) e que foi mesmo decisivo nas duas últimas jornadas. "Está tudo a correr bem. A competição é dura, mas aliciante, e estamos bem lançados para conseguir os objetivos traçados e que passam pela permanência, procurando a tranquilidade o mais rapidamente possível. Eu sou apenas mais um na equipa e tento contribuir como o que sei para o crescimento dos mais novos", refere, a Record, o central.

Mas não se pense que Sandro descobriu a sua veia goleadora apenas aos 34 anos. Há duas temporadas, também pelo Varzim, acabou com oito marcados, o dobro dos que leva agora. Apesar da sua contribuição, a equipa não poderá voar muito mais alto: "A subida é praticamente impossível. A classificação mostra que os lugares de acesso à 1ª Liga estão praticamente preenchidos. Vamos lutar por uma classificação o mais alta possível. Não começámos a ganhar muitos pontos fora, mas agora estamos mais confiantes e vamos continuar a subir na tabela."





Aos 34 anos, Sandro é um dos líderes do balneário e o central tenta passar toda a sua experiência e ensinamentos para os mais jovens. Keaton e Rui Costa são dois dos elementos que mais se têm destacado na formação poveira e ambos até estarão de saída do clube. "São dois jogadores de difícil substituição e espero que não saiam tão cedo. O Rui Costa tem estado a jogar bem e a marcar muitos golos. De certeza que poderá ir longe no futebol... Assim como Keaton, um jogador de fino trato, a quem perspetivo um bom futuro", vaticina Sandro, que conta passagens por Moreirense e Gil Vicente.