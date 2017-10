Continuar a ler

Os varzinistas mudaram depois de atitude e Malele por duas vezes, aos 31' e aos 36', e Diogo Ramos, aos 42, estiveram ligados a lances de claro perigo para a baliza defendida por Diogo Costa.



Nessa parte final do primeiro tempo, o Varzim podia muito bem ter pelo menos empatado, mas por culpa própria e por mérito do guarda-redes portista, neste caso num lance em que saiu aos pés de Diogo Ramos.



Os forasteiros regressaram do intervalo com vontade de mudar as coisas e, aos 46' e 47', ameaçaram novamente a baliza portista, mas mais uma vez mostram-se perdulários, para desespero do seu treinador, Nuno Capucho, que hoje fez a sua estreia no comando técnico da equipa.



O FC Porto sentiu então algumas dificuldades para conter o forte assédio varzinista, muito por culpa do bom trabalho que o médio Nelsinho e Pintasilgo desenvolveram.



Seguiram-se uma série de lances perigosos, Bruno Costa atirou à barra aos 55', e Pintasilgo respondeu na equipa visitante, ao assustar Diogo Costa com um remate forte aos 60'.



Novamente no FC Porto, Fede Varela quase marcou aos 71' e Bruno Costa marcou mesmo, aos 72', após o Varzim perder a bola ainda no seu meio-campo e os dragões lançarem um contra-golpe rápido.



O 2-0 afundou a esperança varzinista em relação à possibilidade de chegar a um empate que a equipa procurou intensamente e que, em boa medida, não conseguiu porque falhou na finalização.



Cinco minutos depois do segundo golo, Fede Varela serviu Diogo Dalot e este fez o resto, ultrapassando o guardião Paulo Vítor e rematando para a baliza deserta, fechando o marcador em 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Tony Djim, aos 24 minutos.



2-o, Bruno Costa, aos 72.



3-0, Diogo Dalot, aos 77.



Equipas:



- FC Porto B: Diogo Costa, Diogo Queirós, Diogo Leite, Rui Moreira, Rui Pires (Moreto, 69), Diogo Dalot, Luizão (Anderson, 81), Fede Varela, Bruno Costa, Luís Mata e Tony Djim (Santiago Irala, 78).



(Suplentes: Mouhamed Mbaye, Jorge, Santiago Irala, Ruben Macedo, Moreto, Musa Yahaia e Anderson).



Treinador: António Folha.



- Varzim: Paulo Vítor, Jean Filipe, Sandro, Nélson Agra, Milhazes, Leonel Olímpio (Romeu, 84), Estrela, Nélsinho, Pintasilgo (Baba Seck, 77), Diogo Ramos (Lukman, 72) e Malele.



(Suplentes: Marinho, Tiago Valente, Romeu, Baba Seck, Jeferson, Fábop e Lukman).



Treinador: Nuno Capucho.



Árbitro: João Capela (Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Milhazes (15), Diogo Leite (26), Leonel Olímpio (45), Luizão (48) e Malele (90+2).



O FC Porto recebeu e bateu este domingo o Varzim, por 3-0, em jogo da décima jornada da Segunda Liga, com o médio argentino Fede Varela a deixar a sua marca em dois golos. Tony Djim fez o 1-0 (24') e Diogo Dalot o 3-0 (77'), após assistências precisas de Fede Varela, sendo que Bruno Costa fez o outro golo, aos 72', com um remate forte. Com este resultado, o FC Porto ocupa o terceiro lugar em igualdade pontual com o Leixões (19 pontos), e o Varzim cai do 12.º para o 17.º, mantendo-se com 11 pontos.O FC Porto mandou no jogo até ao golo inaugural e raramente permitiu que o Varzim se aproximasse sequer da sua baliza até esse momento, impondo-se a meio-campo com marcações muitos fortes.

Autor: Lusa