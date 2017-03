Continuar a ler

A partida iniciou-se com os poveiros a assumirem o controlo, falhando, no entanto, na concretização.Aos 36 minutos, um lance polémico dentro da área do Freamunde, levou a que o banco do Varzim e os jogadores reclamassem uma grande penalidade, devido a uma alegada falta sobre Nelsinho.Durante os primeiros 45 minutos, o Freamunde apenas importunou por duas vezes a baliza do Varzim e conseguiu-o, sobretudo, graças a distrações da defesa poveira.Na segunda parte, manteve-se a tendência de superioridade dos varzinistas que, logo aos 60 minutos, conseguiram colocar-se na frente do marcador.Após um trabalho individual de Malele, que levou a bola até à área adversária, Rui Costa aproveitou o passe e 'fuzilou' o guarda-redes Marco.O Freamunde conseguiu repor a igualdade, 10 minutos, depois através de uma grande penalidade. Fausto foi chamado a marcar e não desperdiçou a oportunidade.No entanto, o Varzim não deixou de lutar pela conquista dos três pontos, que lhe permitem manter acesso o sonho da subida.Aos 71 minutos, e após a marcação de um livre, Malele, de cabeça, colocou novamente o Varzim na frente.A vitória foi confirmada já em tempo de descontos, altura em que Estrela aumentou a vantagem para 3-1.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:0-1, Rui Costa, 50 minutos.1-1, Fausto, 60 (grande penalidade).1-2, Malele,71.1-3, Estrela, 90+3.Marco, Rodolfo, Luís Pedro, Mika, Huguinho, Leandro Pimenta (Jorge Vilela, 57), Rui Sampaio, Diogo Valente, Fausto, Diogo (Miguel Pedro, 76) e Steve Ekedi (Hassan, 57).(Suplentes: Rui Nereu, Paulo Grilo, Miguel Pedro, Hassan, Jorge Vilela, Fábio Vieira e Hipperdinger).Treinador: Ricardo Chéu.Paulo Vítor, Jean, Sandro, Nelson Agra, Rui Coentrão, Estrela, Leonel Olímpio, Diego Barcelos (Chikhaoui, 73), Nelsinho, Rui Costa (Amimu, 90+4) e Malele (Delmiro, 89).(Sulpentes: Paulo Cunha, Neta, Delmiro, Amimu, Pedro Santos, Chikhaoui e Eder).Treinador: João Eusébio.Manuel Oliveira (AF Porto)Ação disciplinar: cartão amarelo para Diogo Ramos (58), Leonel Olímpio (59) e Diogo Valente (67).Cerca de 800 espectadores.