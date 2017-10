Continuar a ler

Entretanto, já estão a ser dados os passos para encontrar o sucessor de João Eusébio, até porque a paragem da equipa varzinista nos jogos oficiais, até 22 deste mês, torna-se propícia à alteração no comando técnico.



Entretanto, já estão a ser dados os passos para encontrar o sucessor de João Eusébio, até porque a paragem da equipa varzinista nos jogos oficiais, até 22 deste mês, torna-se propícia à alteração no comando técnico.

A direção do Varzim comunicou esta segunda-feira que João Eusébio já não é o treinador da equipa varzinista.Depois de forte contestação dos adeptos no final do jogo com a Oliveirense, que ditou a primeira derrota em casa, era previsível uma tomada de posição do presidente Pedro Faria, o que não demorou muito tempo.

Autor: Luís Leal