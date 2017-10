no comando técnico do Varzim. Nuno Capucho regressa a uma casa que já conhece, dado que treinou os Lobos do Mar entre outubro de 2015 e o final dessa época de 2015/16. Embora nessa altura chegasse a renovar contrato por mais dois anos, válido até 2018, o interesse manifestado pelo Rio Ave levou o antigo jogador do FC Porto para o clube de Vila do Conde.Nuno Capucho já orientou os trabalhos da equipa varzinista esta manhã de terça-feira, com a colaboração de Ricardo Silva e David Lima que o acompanham em igual regresso ao clube da Póvoa de Varzim

Autor: Luís Leal