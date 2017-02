Continuar a ler

O capitão Nelsinho, chamado à conversão, permitiu a defesa do guardião Rodolfo Barata, que depois discutiu a bola com Rui Coentrão reclamando falta, com o esférico a sobrar para o médio varzinista, que se redimiu do falhanço anterior atirando para o único golo da partida.O lance, muito contestado nestes dois momentos pelos jogadores, técnicos e adeptos locais, acabou por definir um duelo fraco, entre uma equipa necessitada de pontos para fugir à descida e outra que ainda sonha com a subida à Liga.Com este triunfo, o Varzim 'colou-se' ao Benfica B no terceiro lugar, com 47 pontos, aproximando-se do segundo classificado, o Desportivo das Aves, que tem 53, enquanto o Olhanense permanece no 22.º e último lugar, com 18.O Olhanense desperdiçou a primeira oportunidade de golo, aos quatro minutos, por João Oliveira, mas quando o jogo começou a assentar, num relvado em más condições, as duas equipas acabaram por dividir as operações ao longo da primeira parte.As melhores ocasiões nesse período acabaram por ser dos poveiros, desperdiçadas por Malele (29) e, logo depois, por Rui Coentrão, que atirou ao poste (30).Na segunda parte, o panorama não mudou, apesar de os dois treinadores terem mexido cedo nos seus conjuntos, mantendo-se um duelo equilibrado e sem oportunidades claras junto das duas balizas.Galassi, num 'chapéu' mal medido que passou perto do poste (63), e Malele, que falhou novo desvio com a baliza aberta (74), foram os protagonistas dos lances mais perigosos, antes do lance que acabou por decidir a partida.Ao intervalo: 0-0.Marcador:0-1, Nelsinho, 86 minutos.Rodolfo Barata, Carlos Freitas, Gerevini, Tiago Duque, Hélder Cabral, Sori Mané, João Oliveira (Edgar Abreu, 78), Galassi (H'Maidat, 81), Gonzalez Prado (Aldair, 54), Jorman Aguilar e Salim Cissé.(Suplentes: Léo, H'Maidat, Edgar Abreu, Aldair, Doudou Mangni, Olivier e Jaadi).Treinador: Bruno Saraiva.: Paulo Vítor, Jean Filipe, Sandro, Lima Pereira, Rui Coentrão, Estrela, Leonel Olímpio, Nelsinho (Nélson Agra, 90+5), Diego Barcelos (Chikhaoui, 57), Rui Costa e Malele (Éder, 89).(Suplentes: Paulo Cunha, Neta, Villagrán, Pedro Santos, Nelson Agra, Chikhaoui e Éder).Treinador: João Eusébio.: Tiago Martins (Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Duque (70 e 85), Hélder Cabral (76), Galassi (79) e Rui Costa (90+5). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Tiago Duque (85).: Cerca de 400 espectadores.