Os seis pontos que separam o Varzim do sonho de poder voltar ao escalão principal não são motivo de euforia. Apesar da regularidade de resultados que proporcionou uma grande aproximação aos lugares de subida, o desígnio delineado no início da temporada continua intacto.

"A equipa está a cumprir o que foi estipulado no princípio da época, que era procurar o mais cedo possível a permanência. E isso ainda está longe, pois faltam dez pontos para conseguirmos atingir o primeiro objetivo programado", reconheceu, a Record, o diretor desportivo e antigo capitão, Alexandre Vila Cova. "É necessário estarmos com os pés bem assentes na terra. Não vamos entrar em euforias, como também nunca entrámos em depressão quando as coisas não estavam bem encaminhadas" , acrescentou o antigo capitão dos poveiros.

Embora não tenha a subida como meta, o Varzim aproximou-se dos lugares ambiciosos da tabela, encurtando para seis uma diferença que chegou a ser de 18 pontos. "O nosso caminho é este e não nos tirem desse rumo. Depois de conseguirmos a permanência, vamos pensar no que se vai fazer, mas sempre na linha do programado, que é dar o melhor na obtenção de bons resultados", concluiu Alexandre Vila Cova.



Objetivo "está a ser cumprido à risca"



João Eusébio assumiu o comando técnico do Varzim já com a temporada em curso – sucedeu a Armando Evangelista – e recorda os objetivos delineados nesse momento: "Foi-nos solicitado que a equipa fizesse melhor do que na época passada e isso está a ser cumprido à risca." O treinador, de 54 anos, está também em sintonia com o diretor desportivo Alexandre Vila Cova e faz questão de reconhecer que "nem de longe nem de perto está garantida a permanência", prometendo "trabalho, dedicação e força de vontade" para os desafios que se seguem na competição.

Autor: Luís Leal