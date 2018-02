Emprestado pelo FC Porto no mercado de inverno, o extremo Rúben Macedo chegou, viu e venceu, com quatro golos ao cabo de sete jogos. "Há uma diferença entre as duas equipas, principalmente na idade dos jogadores. Vinha de um plantel de jovens e aqui encontrei jogadores experientes que me acolheram bem, com quem tenho aprendido muito e isso está a refletir-se na forma como tenho atuado, fazendo assistências e marcando golos. Devo isso a eles", afirmou Macedo, em exclusivo a Record.

O registo do avançado português é surpreendente... até para o próprio. "A verdade é que não esperava fazer tantos golos em tão pouco tempo, pois sou mais um jogador de assistências, mas o certo é que a obtenção de golos dá outro acréscimo em termos de moral, todavia o mais importante é que o plantel e a equipa saiam fortalecidos, porque tanto eu como os meus colegas trabalhamos em prol disso", vincou, ele que volta a encontrar Capucho depois de ter sido orientado pelo técnico na formação do FC Porto.

Por último, ressalvou que se tem adaptado bem a uma nova tática. "Vim de um sistema em que sempre atuei, o 4x3x3, e agora, em 4x4x2, adaptei-me com facilidade, pois também gosto de jogar ao lado de dois pontas-de-lança", confessa.



Sequência positiva para continuar



Quanto à carreira da sua nova equipa, Macedo mostra-se objetivo: "A equipa está confiante e estas duas vitórias consecutivas vieram repor a qualidade que o plantel tem. Esperamos colocar o Varzim em lugares bastante acima na tabela do que atualmente se encontra, para depois se fazerem as contas finais. Sei que inicialmente o Varzim se candidatou a um dos lugares de subida, mas isso agora não interessa. O que sei é que nesta altura tudo faremos para que o clube alcance o maior número de pontos possível". Em Arouca, no domingo, os varzinistas enfrentam um duro teste.



NÚMEROS



4 Golos do extremo em sete jogos realizados desde que chegou à Póvoa de Varzim, emprestado pelos dragões, em janeiro. As vítimas foram V. Guimarães B, Gil Vicente, Penafiel e Famalicão



Autor: Luís Leal