O Santa Clara entrou confiante em campo e logo no primeiro minuto deixou o aviso num remate de Thiago Santana que o guardião poveiro conseguiu defender.Aos 12 minutos, novamente Thiago Santana isolado aproveita a saída de Paulo Vítor para rematar, mas apareceu Kaká que evitou o golo do Santa Clara.Pouco depois, o Varzim quase chega ao golo com Malele a passar pela defensiva encarnada e a isolar Diogo Ramos, que na cara de Marco Pereira atira por cima da baliza, desperdiçando uma oportunidade flagrante de marcar.Antes das equipas recolherem ao balneário, Melele entra na área tirando Vítor Alves do caminho e ainda consegue rematar à baliza do guardião açoriano, valendo a ajuda de Toni Gorupec para limpar a jogada.Numa entrada explosiva do Varzim na segunda parte, a equipa em dois minutos fez dois golos, primeiro através de Nelsinho, num chapéu a Marco Pereira aos 55 minutos, e dois minutos depois através de Malele, que aproveitou uma nova falha defensiva do Santa Clara que à segunda tentativa consegue colocar a bola no fundo das redes da baliza.João Ventura ameaçou golo aos 85 minutos num remate forte onde valeu a intervenção do guardião do Varzim. No mesmo minuto e na sequência de um canto, Thiago Santana marca o primeiro golo do Santa Clara num remate de cabeça.Thiago Santana ainda podia ter feito o segundo golo aos 87 minutos num falhanço incrível através de um cabeceamento ao lado da baliza.O final da partida ficou ainda marcado pelo vermelho direto a João Ventura por protestos contra a equipa de arbitragem.0-0.0-1, Nelsinho, 55 minutos.0-2, Malele, 57.1-2, Thiago Santana,85.Marco Pereira, Igor Rocha (Clemente,55), Marcelo Oliveira, Vítor Alves, Toni Gorupec, João Reis, Pacheco (Kaio Fernando, 73), Ruben Saldanha (João Ventura, 55), Osama Rashid, Thiago Santana e Fernando.(Suplentes: Rodolfo Cardoso, Paulo Clemente, Gulherme Schettine, João Ventura, João Pedro, Kaio Fernando e Adel Gamal).Treinador: Carlos Pinto.Paulo Vítor, Jean Felipe, Kaká, Jeferson, Milhazes, Nelsinho (Pintassilgo,90+5), Estrela, Leonel Olímpio, Rui Coentrão, Malele (Seck,89) e Diogo Ramos (Nélson Agra,82) .(Suplentes: Marinho, Pintassilgo, Seck, Ilsoo, Nélson Agra, Fábop e Ruan Teles).Treinador: João Eusébio.Hélder Malheiro (AF Lisboa).Cartão amarelo para Diogo Ramos (34), Pacheco (43), Osama Rashid (45), Toni Gorupec (63), Malele (63), Nelsinho (73), João Reis (90) e Fernando (90+3). Cartão vermelho direto para João Ventura (após o final da partida).Cerca de 900 espectadores.