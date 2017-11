Continuar a ler

Os minhotos ultrapassam os poveiros na tabela, tendo somado a terceira vitória dos últimos quatro jogos, enquanto o Varzim já não vence há quatro jornadas (três derrotas e um empate) e afunda-se na classificação.Face ao que produziu durante todo o jogo, contudo, este é um resultado injusto para o Varzim, equipa que jogou melhor e teve mais oportunidades de golo, sendo que o único golo da partida foi um lance infeliz do central Jeferson, que, ao tentar cortar um cruzamento de Rui Silva, introduziu a bola na própria baliza (37).Mas o Varzim fica a dever a si próprio não ter marcado, e a 'saga' começou aos 21 minutos, com Malele a falhar de forma incrível após boa jogada coletiva.O avançado voltou a falhar seis minutos depois uma boa ocasião, e, contra a corrente de jogo, foi o Braga B a adiantar-se com o tal autogolo de Jeferson (37).A equipa da casa galvanizou-se com o golo e teve a sua melhor fase até ao intervalo, com Erick a desperdiçar duas boas ocasiões (40 e 43), principalmente a primeira, isolado por um grande passe de calcanhar de Luther Singh.Na segunda parte, o Varzim foi à procura do empate e, aos 78 minutos, surgiu o tal lance polémico. O juiz João Malheiro Pinto chegou a indicar a marca da grande penalidade, mas alertado pelo árbitro assistente alterou a decisão e marcou livre em cima da linha da área.Já na parte final, Jimenez ameaçou de cabeça (85) e, na última jogada do desafio, desperdiçou de forma escandalosa (90+5).1-0, Jeferson, 37 minutos (própria baliza).Tiago Sá, Rui Silva, Bruno Wilson, Lucas, Thales (Edelino Ié, 73), Loum, Didi, Trincão (Ogana, 67), Simão, Luther Singh e Erick (Dinis, 88).Suplentes: Filipe, Midana, Edelino Ié, Dinis, Villagrán, Leandro e Ogana.Treinador: João Aroso.Paulo Vítor, Jean Filipe, Nélson Agra, Jeferson, Milhazes (Pintassilgo, 52), Estrela, Nelsinho, Mário Sérgio (Jimenez, 71), Rui Coentrão, Diogo Ramos (Seck, 64) e Malele.Suplentes: Marinho, Tiago Valente, Pintassilgo, Seck, Jimenez, Ilsoo e Fábop.Treinador: Nuno Capucho.João Malheiro Pinto (Associação de Futebol de Lisboa).cartão amarelo para Tiago Sá (90+1) e Loum (90+3).cerca de 400 espectadores.