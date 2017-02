Continuar a ler

Esta derrota caseira agrava a crise de resultados da equipa B do Sporting, que soma o 12.º encontro sem vencer, mantendo a penúltima posição da tabela, com 27 pontos. Já os poveiros subiram, provisoriamente, ao terceiro posto e têm agora 44.Com os regressos de André Geraldes e Francisco Geraldes à competição ao serviço do Sporting, a equipa orientada por João de Deus deu o primeiro aviso, à passagem do minuto sete. Na sequência de um cruzamento tenso de Jovane do lado direito do ataque leonino, Leonardo Ruiz apareceu a rematar de primeira e obrigou o guardião Paulo Vítor a defender com dificuldades para canto.Os primeiros 45 minutos foram bastante repartidos, com ambas as equipas a tentarem procurar o golo, até que, um erro do guardião dos leões, permitiu ao conjunto poveiro desfazer o nulo. Após um livre de Rui Coentrão, Pedro Silva saiu em falso e, Malele, livre de marcação, aproveitou a falha para encostar para a baliza deserta.No regresso do descanso, Rafael Barbosa rendeu Aouacheria no leões, mas foi o Varzim a criar o primeiro lance de perigo, através de Sandro Cunha, que se elevou sobre os centrais do Sporting B e cabeceou à barra, depois de um canto batido por Nelsinho (51').A entrada do extremo português mexeu com o jogo e o Sporting B conseguiu repor a igualdade, aos 55 minutos. Uma jogada simples e de primeiro toque protagonizada por Rafael Barbosa e Geslon Dala foi concluída com eficácia por Leonardo Ruiz à boca da baliza.Os lobos do mar não se mostraram abalados com o tento sofrido e voltaram a passar a frente do marcador, depois de mais um erro de um jogador do Sporting B. Um cabeceamento disparatado do central Kiki colocou a bola à mercê de Rui Costa, que, perante um desamparado Pedro Silva, cabeceou para o fundo das redes, aos 65 minutos.O Sporting B não deixou de lutar para chegar, pelos menos, à igualdade, mas os avançados leoninos pecaram na altura de finalizar, enquanto o Varzim se limitou a gerir o resultado.Jogo realizado no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.Sporting B - Varzim: 1-2Ao intervalo: 0-10-1, Malele, 23'1-1, Leonardo Ruiz, 55'1-2, Rui Costa, 65'Pedro Silva, André Geraldes, Kiki (Pedro Delgado, 70'), Demiral, Abdu, Guima, Francisco Geraldes, Aouacheria (Rafael Barbosa, 46'), Jovane, Leonardo Ruiz (Ronaldo Tavares, 61') e Gelson DalaStojkovic, Pedro Delgado, Pedro Empis, Diogo Nunes, Bubacar Djaló, Ronaldo Tavares e Rafael BarbosaJoão de DeusPaulo Vítor, Jean Felipe, Sandro Cunha, Jeferson Santos, Delmiro, Leonel Olímpio, Estrela, Nelsinho, Rui Coentrão (Chikhaoui, 77'), Rui Costa (Nélson Agra, 83') e Malele (Éder Díez, 89')Paulo Cunha, Lima Pereira, Leonardo Dreyer, Nelson Agra, Chikhaoui, Éder Díez e Pedro SantosJoão EusébioVítor Ferreira (AF Braga)cartão amarelo para André Geraldes (7'), Demiral (22'), Nelsinho (86').cerca de 200 espetadores