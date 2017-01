Continuar a ler

Com este resultado, os poveiros somam o sétimo jogo consecutivo sem perder e mantêm uma tranquila quinta posição, enquanto que o Académico acrescentou mais um ponto na luta à fuga aos lugares de despromoção, seguindo no 18.º posto.Apesar das maiores dificuldades na tabela, a equipa de Viseu entrou bem melhor neste desafio, dominando toda a primeira parte e criando uma mão cheia de lances de golo, perante a apatia do Varzim.Luisinho e Zé Paulo, ambos com um par de oportunidades, vincaram o ascendente dos visitantes, que só não teve efeitos no marcador, porque, na baliza poveira, o guardião Paulo Vítor mostrou inspiração.No regresso para o segundo tempo, o Académico repetiu a toada mais ambiciosa e, três minutos após o reatamento. Bruno Miguel acabou por inaugurar o marcador.Na sequência de um canto, aos 48', Sandro Lima desviou de cabeça a bola, permitindo ao defesa-central do Viseu desviar, com o peito, para o 1-0.Só após o tento sofrido, o Varzim despertou verdadeiramente para o jogo e, aos 64 minutos, chegou mesmo a marcar, por Diego Barcelos, mas num tento invalidado por alegado fora de jogo ao médio do Varzim.No banco dos poveiros, o técnico João Eusébio excedeu-se nos protestos à decisão do árbitro e recebeu ordem de expulsão, acabando por não ver o tento do empate da sua equipa, apontado por Jean, aos 75 minutos, através de um livre direto.Os locais ainda ameaçaram, depois, a reviravolta, em dois lances protagonizados por Villagrán e Éder Diez, mas o resultado, que se aceita, manteve-se até ao final.Jogo no Estádio do Varzim S.C., na Póvoa de Varzim.Varzim - Académico Viseu, 1-1.Ao intervalo 0-0.0-1, Bruno Miguel, 48 minutos.1-1, Jean, 75 minutos.- Varzim: Paulo Vítor, Jean, Sandro, Jeferson, Delmiro, Estrela, Nelsinho, Diego Barcelos (Mailó, 67), Rui Coentrão (Villagran, 80), Rui Costa e Malele (Éder Diez, 86).(Suplentes: Paulo Cunha, Pedro Santos, Nelson Agra, Rui Neta, Villagran, Mailó e Eder Diez).Treinador: João Eusébio.- Académico Viseu: Rodolfo, Carlos Eduardo, Bura, Bruno Miguel, Stephane, Capela, Zé Paulo, Paná, Luisinho (Tomé, 85), Moses (Tiago Borges, 73) e Sandro Lima (Zé Postiga, 90).(Suplentes: Diogo Freire, Tiago Gonçalves, Tiago Borges, Yuri, Tomé, Bruno Madeira e Zé Postiga).Treinador: Francisco Chaló.André Neto (AF Vila Real).Cartão amarelo para Malele (18') e Moses (42'). Cartão vermelho direto para Carlos Eduardo (90+5').