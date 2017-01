Continuar a ler

Os gilistas, que continuam a ser a única equipa sem qualquer vitória fora de casa, adiantaram-se no marcador através de um livre direto muito bem cobrado por Paulinho (40 minutos), e os locais empataram por Malele (53), num lance em que o guarda-redes Vozinha pareceu mal batido.O Varzim começou bem, ao ataque e com um futebol dinâmico, e rapidamente construiu duas situações de golo (09 e 12), ambas através de Malele e ambas anuladas com boas intervenções de Vozinha.Nos primeiros 20 minutos, o Gil Vicente passou um mau bocado e a sua defesa mostrou grande intranquilidade, mas a equipa conseguiu sair ilesa dessa fase menos boa e acabou até por marcar, de livre direto e por Paulinho, que fez uso do seu pé esquerdo para bater Paulo Vítor.Em desvantagem, o Varzim entrou forte na segunda parte, procurou pressionar o seu adversário e fez o 1-1, num lance iniciado pelo lateral esquerdo Delmiro e finalizado por Malele, que se antecipou a Vozinha e, com um desvio oportuno, introduziu a bola na baliza gilista.O golo animou o conjunto anfitrião, o Gil Vicente tremeu novamente e Estrela, aos 78 minutos, concluiu um contra-ataque rápido com um rematou cruzado, que Vozinha deteve com uma defessa para a frente.O jogo entrou depois numa fase algo caótica e o Gil Vicente dispôs mesmo de uma situação favorável para atingir com êxito a baliza contrária (88), mas Toro, isolado, não foi capaz de a aproveitar e acabou desarmado.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Paulinho, 40 minutos.1-1, Malele, 53.Paulo Vítor, Jean Filipe, Sandro, Lima Pereira, Delmiro, Estrela (Neta, 87), Diego Barcelos (Rui Coentrão, 70), Leonel Olímpio, Nelsinho, Malele e Mailó Cruz (Éder Diez, 82).(Suplentes: Paulo Cunha, Neta, Pedro Santos, Organista, Nélson Agra, Rui Coentrão e Éder Diez).Treinador: João Eusébio.Vozinha, Ricardinho, Yan Victor, Luiz Eduardo, Henrique, Reko, Abou Toure (Strasser, 90), Alphonse, Paulinho (Toro, 68), Dybal e João Pedro (Brou, 82).(Suplentes: Júlio, Toro, Ragelli, Strasser, Nuno Simões, Brou e Maudo).Treinador: Álvaro Magalhães.Rui Oliveira (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Estrela (39), Ricardinho (44), Diego Barcelos (59), Sandro (75), Leonel Olímpio (88), Abou Toure (88), Delmiro (89) e Yan Victor (89).Cerca de 1.100 espectadores.