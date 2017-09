Continuar a ler

O Varzim, que na ronda anterior tinha vencido na casa do líder Santa Clara, entrou com determinação no desafio e, logo no primeiro quarto de hora, teve duas boas oportunidades para se adiantar no marcador, em iniciativas de Diogo Ramos.A Oliveirense, que entrou para esta ronda no penúltimo lugar do campeonato e necessitada de pontos, jogou mais na expectativa, derivando o futebol para o meio-campo e tentando, depois, provocar o erro do adversário, sobretudo quando perdeu o avançado Bryan Ryascos, que saiu prematuramente por lesão.Ainda assim, e num primeiro tempo muito de futebol embrulhado, o conjunto de Oliveira de Azeméis só criou perigo em dois remates de João Amorim.O segundo tempo arrancou com o Varzim, novamente, mais atrevido e com Leonel Olímpio a ameaçar o tento inaugural. Mas, ao desperdício dos locais, respondeu a Oliveirense com eficácia.Aos 67', Ricardo Tavares descobriu espaço para um remate de fora da área, sem hipótese para o guarda-redes do Varzim Paulo Vítor, inaugurando o marcador.A formação alvi-negra ainda partiu em busca da recuperação, mas aos 80' viu a tarefa dificultada pela expulsão do defesa Káká, por alegada agressão sobre um adversário.Mesmo reduzidos a dez, os poveiros mantiveram a pressão e, nos instantes finais, tiveram duas soberanas oportunidades para restabelecer o empate, mas Baba Seck, em ambas, não tiveram pontaria afinada, perante uma Oliveirense que segurou bem o precioso pecúlio.0-0., Ricardo Tavares, 67 minutos.Paulo Vítor, Jean, Káká, Jefferson, Milhazes (Baba Seck, 72), Leonel Olímpio, Estrela (Pintassilgo, 69), Nélsinho, Rui Coentrão, Diogo Ramos (Ruan Teles, 81) e Malele.(Suplentes: Marinho, Tiago Valente, Pintassilgo, Baba Seck, Ilsoo, Nélson Agra e Ruan Teles).Treinador: João Eusébio.Júlio Coelho, Alemão, Sérgio Silva, Mathaus, Ricardo Tavares, João Amorim, Gabi, António Oliveira (Manuel Godinho, 88), Sérgio Ribeiro (Diogo Valente, 69), Bonilla e Bryan Ryascos (Serginho, 20).(Suplentes: Kadú, Clayton, Boukassi, Serginho, Diogo Valente, Fabian e Manuel Godinho).Treinador: Pedro Miguel.Humberto Teixeira (AF Porto).Cartão amarelo para Bonilla (38), Milhazes (55), Pintassilgo (80), Alemão (90) e Serginho (90+7). Cartão vermelho direto para Kaká (80).cerca de 1.000 espetadores.