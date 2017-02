Continuar a ler

Um remate de Nelsinho, de longe, aos 53', um cabeceamento de Rui Costa à trave, aos 67', foram os melhores momentos dos locais no jogo, perante um Sp. Braga que só reagiu, e de novo de contra-ataque, nos momentos finais. Xadas esteve então em destaque, primeiro a esboçar um remate, ao lado, que acabou por servir como ensaio para o golo, obtido aos 87', pelo mesmo avançado, numa jogada individual.



Apesar do revés, os poveiros ainda esboçaram uma reação, com Delmiro, já nos descontos, num tiro de longe, a obrigar Tiago Sá à defesa da tarde, numa intervenção que segurou o magro pecúlio dos visitantes até ao final.



Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.



Varzim-Sporting de Braga B, 0-1



Ao intervalo: 0-0



Marcadores:

0-1, Xadas, 87'



Equipas:



- Varzim: Paulo Vítor, Jean, Jeferson, Sandro, Delmiro, Leonel Olímpio (Éder, 88'), Estrela, Nelsinho, Rui Coentrão (Villagrán, 75'), Rui Costa e Malele (Mailó, 79')



(Suplentes: Paulo Cunha, Villagrán, Pedro Santos, Mailó, Nélson Agra, Chikhaoui e Éder).



Treinador: João Eusébio.



- Sp. Braga B: Tiago Sá, Simão (Thales, 72'), Lucas, Bruno Wilson, D'Alberto, Jordão, Singh (Edelino Ié, 77'), Didi, Leandro, Joca (Ogana, 85') e Xadas.



(Suplentes: Tiago Pereira, Inácio, Ogana, Edlino Ié, Trincão, Thales e Rúben Alves).



Treinador: Abel Ferreira.



Árbitro: João Bento (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Simão (49') e Bruno Wilson (64').



O Sp. Braga B venceu este domingo fora o Varzim, por 1-0, em partida da 28.ª jornada da 2.ª Liga, decidida com o golo solitário de Xadas, aos 87 minutos. O tento do avançado bracarense colocou fim a uma série de 10 jogos consecutivos sem derrotas dos poveiros, impedindo a formação local de aproveitar os deslizes dos adversários no topo da tabela. O Varzim mantém, assim, o quarto lugar do campeonato, com 44 pontos, enquanto os bracarenses, que somaram o segundo jogo consecutivo a vencer, ascendem ao sétimo posto, com 40.A partida, nem sempre bem jogada, valeu pela entrega dos dois conjuntos, com o Varzim, apesar de denotar menor frescura física, a conseguir maior domínio, embora quebrando com os contra-ataques dos minhotos. Foram ritmados instantes iniciais do desafio, com o Braga a criar os primeiros remates, por Singh e Joca, ainda antes do quarto de hora, e Rui Costa, num tiro de longe, e Rui Centrão, de livre, a responderem, perto dos 30 minutos. No entanto, a emoção só regressaria ao terreno de jogo na segunda metade, desta feita com o Varzim a mostrar-se mais incisivo e ambicioso na procura de desfazer o nulo.

Autor: Lusa