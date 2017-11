Continuar a ler

A primeira ameaça surgiu logo aos quatro minutos num remate perigoso de Jimenez, respondendo de seguida o Covilhã com uma finalização de primeira de Erivelto após cruzamento de Diarra.Perante uma formação serrana na expectativa, o conjunto poveiro teve mais quatro ocasiões até ao intervalo, duas por intermédio de Nelsinho, uma por Malele e num livre perigoso de Jean.Nos últimos dez minutos do primeiro tempo, nas poucas vezes em que incomodou a defensiva varzinista, o Sp. Covilhã tentou o golo com remates de Diarra e Fati, mas insuficientes para alterar o nulo no descanso.A toada da partida manteve-se na segunda parte, sendo certo que o Varzim não foi tão perigoso e revelou muitas dificuldades para desmontar a bem organizada defensiva do Covilhã.O reatar até foi promissor para os locais, com um desvio de Malele a um cruzamento de Baba Seck, mas o tempo foi passando e a equipa apenas ameaçou de meia distância.Confortável com o empate, a formação orientada por José Augusto ensaiou alguns contra-ataques, e, num desses lances, na sequência de um cruzamento de Erivelto, poderia ter conseguido a vitória, mas Reinildo, sem oposição, falhou incrivelmente o cabeceamento na pequena área, mantendo o 'nulo' até ao final.Varzim - Sp. Covilhã, 0-0.Paulo Vítor, Jean, Nelson Agra, Jeferson, Rui Coentrão, Estrela, Nelsinho, Pintassilgo (Fábio Fonseca, 77), Jimenez (Ruan, 59), Malele (Diogo Ramos, 66) e Baba Seck.: Marinho, Kaká, Diogo Ramos, Milhazes, Mário Sérgio, Fábio Fonseca, Ruan).Nuno Capucho.Igor Rodrigues, João Dias, Zarabi, Joel, Paulo Henrique, Gilberto, Diarra, Indio (Raul, 59), Fatai (Hudson, 68), Erivelto e Reinildo (Djikine, 90+1).: Igor Araújo, Amadú Turé, Renato, Djikine, Hudson, Gerson, Raul).José Augusto.André Narciso (Setúbal).Cartão amarelo para Reinildo (23), Paulo Henrique (40), Pintassilgo (42), Joel (78), Fábio Fonseca (83) e Ruan (85).cerca 1.000 espetadores.