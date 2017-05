Continuar a ler

Com este resultado o Vizela, que já entrou nesta jornada com a descida de divisão sentenciada, terminou o campeonato na 19.ª posição com 46 pontos, enquanto o Varzim, que chegou a estar envolvido na luta pela subida, fecha a sua participação nesta edição da 2.ª Liga no nono lugar com 61.Apesar de nenhuma das equipas ter objetivos classificativos a almejar nesta derradeira jornada, os primeiros minutos até prometeram, com um futebol repartido e situações de perigo, nomeadamente num remate do poveiro Estrela, devolvido pelo poste.No entanto, eram os visitantes que demonstravam mais ambição, aproveitando o pouco entrosamento de alguns jogadores menos utilizados do Varzim, que o técnico João Eusébio observou nesta partida.Acabou, por isso, por não surpreender o primeiro tento dos vizelenses, aos 19 minutos, numa desmarcação de Fábio Fortes, que, no frente a frente com o guardião da casa Paulo Cunha, mostrou frieza para fazer o 1-0.O tento do adversário não teve reação por parte do Varzim, que com muitos passes errados, foi quase sempre uma presa fácil para os vizelenses, que após o intervalo voltaram a surgir mais fortes.Aos 57 minutos, Fábio Fortes assumiu-se como o homem do jogo, aproveitando uma série de erros da defensiva do Varzim, para surgir, novamente, em boa posição e assinar o 'bis' no jogo.Só com o segundo golo encaixado o Varzim revelou algum inconformismo, embora não conseguindo melhor que um remate de Rui Costa, ao lado, já depois da hora do jogo.O Vizela geria a contenda sem problemas, e beneficiando da expulsão do poveiro Rui Coentrão, por acumulação de amarelos, aos 74, teve ainda o caminho aberto para chegar o 3-0, assinado, desta feita, pelo recém-entrado Panin, aos 84 minutos.Varzim-Vizela, 0-3.0-1.0-1, Fortes, 19 minutos.0-2, Fortes, 57.0-3, Panin, 84.Paulo Cunha, Jean, Fábio Fonseca, Delmiro, Rui Coentrão, Estrela, Villagrán (Diego Barcelos, 68), Neta (Dreyer, 62), Nelsinho, Malele (Amimu, 72) e Rui Costa.Suplentes: Marinhou, Amimu, Denot, Diego Barcelos, Dreyer, Mailó Cruz e Eder.Treinador: João Eusébio.Pedro Albergaria, João Pedro, Miguel Oliveira, João Cunha, Kouao, Alex Porto (Dani, 90+1), Luís Ferraz (Tiago Ronaldo, 81), Filipe Augusto (Panin, 75), Pinto, Homero e Fábio Fortes.Suplentes: Paulo Ribeiro, Tiago Martins, Prince, Tiago Ronaldo, Dani, Panin e João Vieira.Treinador: Carlos Cunha.: João Matos (AF Viana do Castelo).Cartão amarelo para Paulo Cunha (36), Delmiro (48), Rui Costa (59), Rui Coentrão (60 e 74), Nelsinho (74) e Kouao (79). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rui Coentrão (74).1.500 espetadores.