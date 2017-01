Continuar a ler

No jogo que marcou a estreia de Rui Quinta, no banco, em jogos da 2.ª Liga, o Vizela cedo tentou chegar ao golo, procurando dessa forma contornar o facto de estar há duas jornadas sem vencer.Lamelas, contudo, nem aos 44 segundos, nem depois aos 23 e 25 minutos logrou abrir o marcador, deixando a porta aberta para que novos protagonistas emergissem: a equipa de arbitragem.E se Gonçalo Martins cometeu um erro técnico ao permitir que um dos dois jogadores do Varzim que foram assistidos em campo após terem chocado, ficasse em campo no reatamento da partida, o seu assistente Bruno Trindade não assinalou fora de jogo a Rui Costa no 1-0 para o Varzim.Assistido na direita por Nélson Agra, o avançado partiu dois metros adiantado em relação ao último defesa antes de bater Paulo Ribeiro (35') com um remate rasteiro.Apesar do esforço dos locais para chegar ao empate, o Varzim podia ter-se adiantado no marcador aos 67 minutos, num cabeceamento de Mailó Cruz, após canto da direita de Diego Barcelos, que Paulo Ribeiro desviou para canto.Derrubado na área por Miguel Oliveira (52') sem que o árbitro tenha marcado grande penalidade, Rui Costa atirou sobre a barra (69') quando voltou a ficar cara a cara com o guardião local.Uma iniciativa de Filipe Augusto pela direita (85) foi culminada com um cruzamento rasteiro para Kukula que Nélson Agra enviou para fora, evitando o empate.A igualdade surgiu no minuto 90, após um canto de Luís Ferraz que sofre um primeiro desvio e foi emendado no segundo poste por João Cunha.No último minuto dos descontos e após um livre cobrado da direita por Rui Coentrão, de cabeça, Sandro deu a vitória aos poveiros.0-1, Rui Costa, 35'.1-1, João Cunha, 90'.1-2, Sandro, 90'+5.Paulo Ribeiro, Dani Coelho (Felipe Augusto, 62), João Cunha, Miguel Oliveira, Elizio, Dani, Helinho (Homero, 76), Luís Ferraz, Lamelas, Tiago Martins (Mário Mendonça, 62) e Kukula.(Suplentes: Pedro Albergaria, Alex Porto, Felipe Augusto, Mário Mendonça, André Pinto, Homero e João Sousa).Rui Quinta.Paulo Vítor, Nélson Agra, Sandro, Lima Pereira, Delmiro, Nelsinho, Leonel Olímpio, Estrela, Mailó Cruz (Malele, 74), Diego Barcelos (Rui Coentrão, 79) e Rui Costa (Tiago Alves, 83).(Suplentes: Paulo Cunha, Tiago Alves, Malele, Neta, Pedro Santos, Rui Coentrão e Eder).João Eusébio.Gonçalo Martins (AF Vila Real).Cartão amarelo para Lamelas (39'), Rui Costa (52'), Delmiro (71'), Lima Pereira, Estrela e Luís Ferraz (72'), Helinho (73') e Diego Barcelos (77'). Cartão vermelho a Bruno Pinto, treinador de guarda-redes do Vizela (65').cerca de 1.100 espectadores.