Anthony Carter, jogador de 22 anos que alinha no Trofense, pode dar o salto para a 2.ª Liga. O atleta tem o Vizela no seu encalço, mas outros clubes desta competição seguem atentos ao desempenho que tem tido no Trofense.

O avançado australiano conseguiu, em 15 jogos, o registo de 9 golos. Além de clubes da 2.ª Liga, também alguns da Liga NOS têm observado o avançado no Campeonato de Portugal Prio.

Autor: João Baptista Seixas