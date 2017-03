Com a saída de Rui Quinta do comando técnico do Vizela, devido aos maus resultados que atiraram a equipa para a zona de despromoção, os responsáveis minhotos procuram resolver por estes dias o dossiê da sucessão.

Apesar de o futebol profissional ser gerido por uma SAD, liderada por Diogo Godinho, o clube ainda tem forte influência a este nível. E neste sentido, Carlos Cunha perfila-se como forte candidato ao cargo, sendo que até já houve contactos entre as partes. A ideia dos vizelenses, presididos por Eduardo Guimarães, passa por apostar num treinador do Campeonato de Portugal, a exemplo do que sucedeu com Ricardo Soares, e Carlos Cunha, de 45 anos, comanda o S. Martinho, equipa da Série B.

Contudo a SAD também está em diligências neste dossiê. Começou por contactar Ulisses Morais, mas agora centra-se em Filipe Rocha, conhecido por Filó, que está livre desde que deixou o U. Madeira. Armando Evangelista é também um nome com alguma força em Vizela e também já foi contactado. A saída de Rui Quinta está consumada, após ter sido informado da decisão dos responsáveis. O treino matinal de ontem foi adiado para a tarde e a sessão foi orientada por Bruno Pinto, um adjunto da casa que já tinha assegurado a transição antes da chegada de Quinta. Tudo indica que será Bruno Pinto a comandar a equipa no jogo de amanhã.



NÚMEROS



2 vitórias do Vizela no reinado de Rui Quinta, que durou 14 jogos oficiais: 11 no campeonato e três na Taça CTT. Os triunfos foram sobre Aves e Sporting B



26 golos sofridos nestes 14 jogos, número que contrasta com os escassos 12 golos apontados. A derrota mais pesada foi frente ao Sp. Braga B, por 5-0

Autor: Bruno Freitas