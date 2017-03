Continuar a ler

Tal como o Record adiantou na edição desta terça-feira, Carlos Cunha perfilava-se como o mais forte candidato ao lugar, o que se veio a confirmar.



Carlos Cunha é o novo treinador do. O treinador, de 45 anos, comandava o São Martinho, equipa que milita na Série B do Campeonato Portugal Prio, ruma à 2.ª Liga, depois de Rui Quinta ter deixado o cargo de treinador.O Vizela está neste momento em lugares de despromoção - 19.ª com 35 pontos - tem como grande objetivo a permanência na 2.ª Liga portuguesa e vê em Carlos Cunha o homem certo para comandar a equipa nestas últimas e decisivas jornadas.

Autor: André Ferreira