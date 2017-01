Continuar a ler

Na marcação do castigo máximo, Paulinho atirou para a defesa de Pedro Albergaria.O guarda-redes vizelense foi mesmo a grande figura da partida, que chegou ao intervalo com o nulo a imperar e sem que os forasteiros tivessem criado qualquer situação de perigo na área contrária.Na segunda parte, acentuou-se domínio dos barcelenses, que chegaram à vantagem aos 56 minutos, através do ex-União da Madeira Hugo Firmino, que respondeu bem a um cruzamento milimétrico de Paulinho.Em desvantagem no marcador, o Vizela esboçou uma reação ofensiva, na tentativa de chegar à igualdade, e os locais tiveram mesmo de ter maiores cuidados defensivos.Os donos da casa acabaram por segurar a preciosa vantagem e vencer com inteira justiça.Hugo Firmino, que veio do União da Madeira e Aguinaldo, avançado angolano, os dois mais recentes reforço do Gil Vicente, fizeram a sua estreia, com o primeiro a fazer o golo que garantiu o triunfo.Ao intervalo: 0-0Marcador:1-0, Hugo Firmino, 56 minutos.Vozinha, Ricardinho, Sandro, Luiz Eduardo, Henrique, Reko, Alphonse, Dybal (Arthur, 77), Hugo Firmino, Paulinho (Strasser, 88) e Abou Toure (Aguinaldo, 70).Suplentes: Júlio Neiva, Yan Víctor, Arthur, João Pedro, Aguinaldo, Strasser e Vançan.Treinador: Álvaro Magalhães.: Pedro Albergaria, Dani Coelho (Prince, 61), Miguel Oliveira, João Cunha, Elízio, Dani Soares (Filipe Augusto, 61), André Pinto (Helinho, 32), Luiz Ferraz, Lamelas, Tiago Ronaldo e Kukula.Suplentes: Paulo Ribeiro, Alex Porto, Filipe Augusto, Prince, João Pedro, João Sousa e Helinho.Treinador: Rui Quinta.: Bruno Paixão (AF Setúbal).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Elízio (12), Dani (33), Dybal (59), Lamelas (74), Luiz Ferraz (74) e Aguinaldo (76). Cartão vermelho direto para Filipe Augusto (86).: 848 espectadores.