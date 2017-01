O Vizela renovou o contrato de Kukula por uma temporada, estendendo o vínculo do avançado até junho de 2018. Cobiçado por vários emblemas, o ponta-de-lança cabo-verdiano aceitou a proposta que estava a ser negociada há vários dias.Kukula é o melhor marcador do Vizela, com 7 golos apontados, seis dois quais na 2.ª Liga. O avançado, de 23 anos, cumpre a primeira época no clube vizelense, onde chegou no início da temporada, por empréstimo do Marítimo, com quem cessou, mais tarde, o vínculo que terminava em junho deste ano.

Autor: Bruno Freitas