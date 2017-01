Continuar a ler

O jogador da Costa do Marfim pode alinhar a extremo e a avançado centro, uma mais-valia que interessa ao treinador Rui Quinta, já que são essas as posições para onde procurava reforços.



Magique cumpriu esta época quatro partidas pelo Cova da Piedade, depois de ter representado Académica, Trofense e Feirense.



Judiakel Magique foi este sábado apresentado como reforço do Vizela, da 2.ª Liga, com contrato até ao final da época, chegando proveniente do Cova da Piedade, que milita no mesmo escalão.Num anúncio feito na rede social Facebook, o clube minhoto fez saber que Magique, de 23 anos, se reencontra no Vizela com dois antigos colegas no Feirense: Kukula e João Vieira, também eles jogadores da linha avançada.

Autor: Lusa