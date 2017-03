Continuar a ler

Num jogo entre equipas necessitadas de pontos, ambas sem vencer há mais de um mês e com várias alterações nos 'onzes', os locais ganharam importante vantagem num dos primeiros ataques do jogo, com Fábio Fortes a corresponder ao primeiro poste a um centro da esquerda de Rafa Soares, batendo Pedro Albergaria.O Vizela acusou o golo, mas manteve o registo do primeiro tempo, quase sempre atrás da linha da bola, sem agressividade à perda e nas marcações, face a um Penafiel que conseguia gerir a posse de bola e o jogo longe da sua baliza.A exceção foi um livre direto, aos 33 minutos, com Magique a obrigar Ivo Gonçalves, de regresso ao 'onze' penafidelense, a sacudir para canto, e, na sequência deste, a bola ainda ultrapassou a linha de baliza, mas o lance foi prontamente anulado por carga sobre o guarda-redes.O início da segunda parte foi uma réplica da primeira e o segundo golo do Penafiel, aos 50 minutos, anotado por Gonçalo Abreu, com espaço e tempo para receber, ajeitar a bola e 'fuzilar' Pedro Albergaria, aniquilou as ténues esperanças do Vizela.Rui Quinta, muito contestado ao longo do jogo, esgotou as alterações aos 61 minutos, mas apenas a entrada de Kukula mexeu um pouco com o jogo, oferecendo mais bola e qualidade de posse a um Vizela que ainda viria a sofrer o terceiro golo aos 73 minutos, pelo central Diouf, a aproveitar mais uma benesse defensiva.No derradeiro lance de registo do jogo, aos 77 minutos, Prince, isolado por Kukula, rematou muito por cima da baliza do Penafiel.Com este merecido e fácil triunfo, o Penafiel ascendeu ao 9.º lugar, agora com 43 pontos, enquanto o Vizela, com os mesmos 35, é 19.º, permanecendo em zona de descida.Estádio 25 de abril, em PenafielÁrbitro: André Neto (Vila Real)Ivo Gonçalves, Kalindi, João Paulo, Diouf, Pedro Araújo, Romeu Ribeiro (Edu, 83'), Rafa Sousa (Djibril, 72'), André Fontes, Wellington, Fábio Fortes (Fernando, 86') e Gonçalo AbreuSuplentes não utilizados: Coelho, Luís Dias, Pedro Ribeiro e FidelisTreinador: Paulo AlvesPedro Albergaria, João Pedro, Miguel Oliveira, João Sousa, Elízio, Dani, Tiago Martins (André Pinto, 46'), Alex Porto (Kukula, 61'), Diogo Lamelas (Felipe Augusto, 52'), Prince e MagiqueSuplentes não utilizados: Paulo Ribeiro, João Cunha, Helinho e Carlos FortesTreinador: Rui QuintaAo intervalo: 1-0Marcadores: Fábio Fortes (10'), Gonçalo Abreu (50') e Diouf (73')Ação disciplinar: Cartão amarelo a Pedro Araújo (44'), João Paulo (58'), Romeu Ribeiro (66') e Miguel Oliveira (70')Assistência: 578 espectadores