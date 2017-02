Continuar a ler

A formação açoriana dominou completamente a primeira parte do jogo perante um Vizela apático, que só conseguiu chegar à baliza do Santa Clara, aos 14 minutos, devido a um erro defensivo que permitiu a Kukula rematar à baliza para a defesa de Serginho.Antes disso, aos 9 minutos, já Berny Burque tinha ameaçado a baliza do Vizela, num remate interrompido pela intervenção de um defesa da equipa do norte.Antes ainda do intervalo, o Santa Clara perdeu a oportunidade de se adiantar no marcador aos 34 minutos, através de um remate de João Reis, em que a bola só não entrou à custa de um corte feito de pontapé de bicicleta por Luís Ferraz.Na segunda parte, Kukula voltou a patrocinar o único remate do Vizela, testando a atenção do guarda-redes Serginho, aos 54 minutos.Os jogadores de Carlos Pinto reclamaram grande penalidade, aos 65 minutos, na sequência do corte de carrinho de um defesa do Vizela, após remate de Hugo Santos, mas o árbitro nada assinalou.Com este resultado, o Santa Clara está provisoriamente em sexto lugar, com 44 pontos, enquanto o Vizela está em 17.º, com 35.Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.Serginho, Rui Silva, Accioly, Vítor Alves, Igor, Diogo Santos (Joel Silva, 75'), Osama, Berny Burke (Hugo Santos, 56'), João Reis (Ruben Saldanha, 69'), Clemente e PinedaPedro Soares, Felipe Barros, Telmo Castanheira, Hugo Santos, Guilherme, Ruben Saldanha e Joel SilvaCarlos PintoPedro Albergaria, Alex Porto, Elizío, Luís Ferraz, Lamelas, Kukula (Fortes, 82'), Magique (Martins, 75'), Oliveira, João Pedro, Sousa e Helinho (Dani, 90'+2)Paulo Ribeiro, João Cunha, Martins, Prince, Dani Coelho, Dani e FortesRui QuintaLuís Godinho (AF Évora)Cartão amarelo para Diogo Santos (53'), Alex Porto (58') e João Pedro (75')742 espectadores