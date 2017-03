Continuar a ler

Depois de caminhada de sonho desde os distritais até à Segunda Liga, Sérgio Boris foi despedido do Cova da Piedade no passado mês de fevereiro, curiosamente após o empate caseiro (1-1) frente ao Penafiel, equipa que agora motivou a queda do Vizela para zona de despromoção.



Apesar do principal objetivo apontado pela SAD do clube da Almada ser a manutenção, Boris acabou por ser demitido, após uma série de resultados menos conseguidos, deixando a equipa... na primeira metade da tabela.





Sérgio Boris é uma das hipóteses para suceder a Rui Quinta no comando técnico do Vizela. Tal comonoticia na edição de hoje, a derrota por 3-0 em Penafiel deixou Rui Quinta numa situação muito complicada e a saída do treinador é o cenário mais provável.Nesse sentido, o clube já procura alternativas e, segundo o nosso jornal apurou, Sérgio Boris é um dos alvos preferidos. O ex-treinador do Cova da Piedade já foi contactado, mas o processo irá avançar após a confirmação da eventual saída de Rui Quinta.