Continuar a ler

O jogo foi praticamente de sentido único, com o Sp. Braga B a beneficiar da inspiração de Xadas, Joca ou Luther Singh, jogadores rápidos e muito técnicos.Desde cedo, a equipa da casa assumiu as despesas do jogo e inaugurou o marcador aos 16 minutos: Xadas descobriu Anthony D'Alberto, este cruzou para o coração da área, onde João Pedro, tentando o corte, colocou a bola dentro da própria baliza.O melhor momento do Vizela ocorreu seis minutos depois, com um grande remate em arco de Ferraz, que quase deu o empate.Mas seria o Sp. Braga a dilatar a vantagem, já depois de Joca ter falhado de forma incrível com a baliza à mercê (27') e Xadas disparado de fora da área à barra (34').Só dava Braga e Loum, após um canto cobrado por Xadas, elevou-se mais do que todos e cabeceou para o fundo das redes (44').O Vizela veio do intervalo com duas alterações, entraram Felipe Augusto e Fortes, mas o Sp. Braga B, em seis minutos, sentenciaria a partida.Joca, com dois grandes golos, bisou, e o sul-africano Luther Singh, reforço de inverno, aumentou a vantagem com um remate cruzado já dentro da área.Até ao final, nota para a expulsão de Loum (83 minutos, por acumulação de cartões amarelos) e para um remate ao ferro de Trincão (87').Jogo no Estádio 1º de Maio, em BragaSp. Braga B - Vizela, 5-0Ao intervalo: 2-01-0, João Pedro, 16' (na própria baliza)2-0, Loum, 44'3-0, Joca, 49'4-0, Joca, 53'5-0, Luther Singh, 55'Tiago Sá, Anthony D'Alberto, Bruno Wilson, Lucas, Simão, Loum, Didi, Xadas (Rúben Alves, 61'), Luther Singh, Joca (Trincão, 72') e Leandro (Edelino Ié, 85').Tiago Pereira, Thales, Edelino Ié, Trincão, Rúben Alves, De Kong e OganaAbel FerreiraPedro Albergaria, João Pedro, Miguel Oliveira, João Cunha, Kouao, Alex Porto, Luís Ferraz, Lamelas, Tiago Martins (Felipe Augusto, 46'), Prince (Fortes, 46') e Helinho (Magique, 56')Paulo Ribeiro, Felipe Augusto, Homero, Magique, Tiago Ronaldo, João Sousa e FortesRui QuintaRui Oliveira (AF Porto)cartão amarelo para Loum (32' e 83'), Ferraz (57'). Cartão vermelho, por acumulação de cartões amarelos, para Loum (83').cerca de 400 espetadores