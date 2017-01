Continuar a ler

Frente a um adversário há três jogos sem vencer, a equipa beirã começou com uma estratégia defensiva, viu por duas vezes o golo iminente na sua baliza mas quando reagiu trouxe outra animosidade ao jogo e também podia ter marcado.André Pinto (30) podia ter aberto o marcador, num remate sem oposição na área, antes de Capela (33) driblar vários adversários locais e atirar sobre o travessão.Com o jogo em toada de parada e resposta, Helinho (39) cruzou da esquerda para a emenda de Kukula sair junto ao travessão após o que Lusinho (41) numa tentativa de fora da área fazer Pedro Albergaria brilhar num desvio para canto.Mais avançado no terreno, o conjunto visitante adiantou-se no marcador na sequência de um pontapé de canto de Luisinho (62), a que Bura, de cabeça, deu a melhor sequência.O Vizela abanou e podia ter sofrido o segundo golo quando Luisinho (64) surgiu na cara de Pedro Albergaria a tentar o 'chapéu', acabando por acertar no guarda-redes, e quando Tiago Borges (77) atirou para as nuvens na pequena área.A equipa da casa acabou por chegar ao empate no minuto 86, quando Tiago Ronaldo aproveitou uma sobra na área para atirar na direção do poste mais afastado e anular a desvantagem.Jogo no Estádio do FC Vizela, em Vizela.Vizela - Académico Viseu, 1-1.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:0-1, Bura, 62 minutos.1-1, Tiago Ronaldo, 86.Equipas:: Pedro Albergaria, Dani Coelho, Miguel Oliveira, João Cunha, Elízio (Prince, 77), Dani, André Pinto, Luís Ferraz (Alex Porto, 68), Helinho (Felipe Augusto, 60), Tiago Ronaldo e Kukula.(Suplentes: Paulo Ribeiro, Alex Porto, Felipe Augusto, Prince, Homero, João Sousa e Kouao).Treinador: Rui Quinta.: Rodolfo, Carlos Eduardo, Bruno Miguel, Bura, Stéphane, Capela, Luisinho (Zé Paulo, 78), Paná (Tiago Borges, 63), Bruno Loureiro, Moses (Yuri, 90) e Sandro Lima.(Suplentes: Diogo Freire, Tiago Gonçalves, Tiago Borges, Yuri, Park, Zé Paulo e Bruno Madeira).Treinador: Francisco Chaló.: Pedro Vilaça (Viana do Castelo).: Cartão amarelo para Tiago Borges (76), Dani (79) e Miguel Oliveira (90+3).cerca de 1.000 espetadores.