Continuar a ler

Numa primeira parte de domínio intenso do Desportivo das Aves, que desperdiçou um conjunto de boas oportunidades, a formação local colocou-se a vencer no primeiro e único remate até ao intervalo.Da esquina da grande área, ao minuto nove, Ferraz bateu um livre direto que saiu ao ângulo superior esquerdo da baliza de Quim, que ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir o golo.A reação avense foi imediata com Renato Reis (11), sozinho na área, a falhar a emenda, tendo, ao minuto 23, visto Pedro Albergaria negar-lhe o empate num outro remate livre de marcação.O Vizela não tinha capacidade para circular a bola e no minuto 26 viu a sua baliza fortemente ameaçada, primeiro num desvio de Guedes que o guardião desviou para canto e, na sequência deste, quando João Pedro, de cabeça, junto ao poste direito, falhou o alvo.O intervalo chegou debaixo de polémica, com os locais a reclamar empurrão na grande área de João Pedro (45+2) a Helinho, que o árbitro assim não entendeu.Dois golos em quatro minutos, primeiro numa emenda de Helinho (47) e depois num cabeceamento do recém-entrado Theo Mendy (51), aumentaram a emoção de um jogo em que João Pedro (55 e 69), de cabeça, acertou no poste e barra, respetivamente.Aos 75 minutos, de livre, Ferraz assistiu Kukula que atirou por baixo de Quim e deu a primeira vitória ao treinador Rui Quinta.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Luís Ferraz, 09 minutos.2-0, Helinho, 47.2-1, Theo Mendy, 51.3-1, Kukula, 75.Pedro Albergaria, João Pedro, Miguel Oliveira, João Cunha, Kouao, Alex Porto, Helinho, Luiz Ferraz, Lamelas (Homero, 79), Magique (Dani, 58) e Prince (Kukula, 64).(Suplentes: Paulo Ribeiro, Kukula, Dani Coelho, Homero, Tiago Ronaldo, João Sousa e Dani).Treinador: Rui Quinta.Quim, Hackman, João Pedro, Romaric, Nélson Pedroso (Ribeiro, 63), Ericson, Tarcísio, José Tiago (Erivaldo, 73), Renato Reis, Femi (Theo Mendy, 46) e Guedes.(Suplentes: Marco Pinto, Tiago Valente, Ribeiro, Luís Alberto, Erivaldo, Bruno Alves e Theo Mendy).Treinador: Ivo Vieira.Hugo Miguel (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nélson Pedroso (06), Miguel Oliveira e Guedes (31), Hackman (62), Ribeiro (73) e João Pedro (85).cerca de 900 espectadores.