Assumindo o jogo desde o início, o Leixões, que já dispusera de um bom lance (8'), viu um golo de Fati (15') ser anulado por fora de jogo de Porcellis. Instantes depois, num outro lance, Daniel Kenedy foi expulso do banco.Sem sair da sua postura de jogar no erro do adversário, o Vizela depressa se viu encurralado pelo Leixões que repôs a igualdade num lance em que João Lucas (21') cruzou da esquerda, Pedro Albergaria desviou o cabeceamento de Porcellis, mas para a emenda de Ludovic. Até ao intervalo, tirando um remate de Ferraz (27') à malha lateral, a equipa de Matosinhos dispôs de hipóteses para marcar aos 24', 25', 37' e 44', as três últimas do perdulário da tarde, Porcellis.Com dez jogadores em campo - Felipe Abreu viu dois cartões amarelos em três minutos e foi expulso em cima do intervalo -, o Vizela concedeu menos espaços na segunda parte e beneficiou de um menor acerto dos visitantes no passe. Kukula, aos 82 minutos, teve a melhor oportunidade neste período, atirando a bola à trave.Com este resultado, o Leixões manteve-se em zona de descida, na 20.ª posição, com 31 pontos, enquanto O Vizela caiu para o 16.º, com 34, um lugar acima dos lugares de acesso ao playoff de manutenção.: 1-1.1-0, João Sousa, 10'1-1, Ludovic, 21': Pedro Albergaria, João Pedro, Miguel Oliveira, João Sousa, Elizio, Dani (Alex Porto, 67'), Luís Ferraz, Helinho (Tiago Martins, 76'), Lamelas, Felipe Augusto e Kukula (Fortes, 90+2').: Paulo Ribeiro, João Cunha, Alex Porto, Tiago Martins, Homero, Magique e Fortes).: Rui Quinta.: Assis, Rui Cardoso (Fatai, 74'), André Teixeira, Wellington, Lucas, Salvador (Enguene, 62'), Bruno China, Miguel Ângelo (Tino, 68'), Ludovic, Fati e Porcellis.: Nuno Pereira, Abalo, Tino, Khalifa, Enguene, Fatai e Belly).: Daniel Kenedy.Jorge Ferreira (AF Braga).Cartão amarelo para Felipe Augusto (42' e 45'), Rui Cardoso (54'), Wellington (55') e Tino (90+1'). Cartão vermelho para Daniel Kenedy, treinador do Leixões (15') e Felipe Augusto (45').cerca de 800 espectadores.