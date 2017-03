Continuar a ler

Depois de Harramiz, logo a abrir, ter feito um remate cruzado na área que se perdeu pela linha de fundo, o jogo ficou desinteressante, desenrolando-se na zona intermédia.Contudo, aos 35 minutos, Medarious entrou na área em duelo com um defesa, caiu no solo, levantou-se e, quando se preparava para seguir para a linha de fundo, foi derrubado pela precipitação do guarda-redes Pedro Albergaria.Na cobrança da grande penalidade, Erivelto estabeleceu o resultado ao intervalo, mas revelou menor pontaria quando, aos 48 minutos, a um metro da baliza, cabeceou sobre a barra.E com a equipa serrana segura no seu meio-campo, reduzindo ao mínimo as probabilidades de haver desequilíbrios, o Vizela sentiu enormes dificuldades para conseguir profundidade para o seu jogo, mas quase marcou ao minuto 77, por Prince.Aos 89 minutos, o Vizela acabou por chegar à igualdade, através de Fortes.Jogo no Estádio do FC Vizela, em VizelaVizela-Sp. Covilhã, 1-1Ao intervalo: 0-10-1, Erivelto, 36' (p.)1-1, Fortes, 89'Pedro Albergaria, João Pedro (Prince, 73'), João Cunha, João Sousa, Elizio, Lamelas (Magique, 32'), Luís Ferraz, Helinho (Fortes, 60'), Tiago Martins, Felipe Augusto e Kukula.Suplentes: Paulo Ribeiro, Alex Porto, Prince, Magique, Miguel Oliveira, Dani e FortesCarlos CunhaIgor Rodrigues, Mike, Sambinha, Zarabi, Marcílio, Diarra, Djikiné, Chaby (Gilberto, 66'), Harramiz (Joel, 86'), Medarious e Erivelto (Ponde, 76')Igor, Zé Pedro, Gilberto, Joel, Ponde, Prince e Diogo GasparFilipe GouveiaJoão Pinheiro (AF Braga)Cartão amarelo para Medarious (56') e Harramiz (65')cerca de 500 espetadores