"Na semana passada distribuímos cerca de mil bilhetes pelas escolas do ensino secundário do concelho a fim de podermos ter uma boa casa neste importante jogo", acrescentou.O Vizela não vence desde a 26.ª jornada, quando derrotou o Sporting B por 2-1 e, com a derrota por 3-0 averbada no sábado, na visita ao Penafiel, caiu na zona de despromoção, sendo agora 19.º classificado com 35 pontos.A contestação que se seguiu à derrota no fim de semana "nada tem que ver com a decisão da SAD em abrir as portas do estádio na quarta-feira", sublinhou a fonte, recordando "tratar-se de uma situação que estava prevista, como o comprova a distribuição de bilhetes na semana passada nas escolas".