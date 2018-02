Continuar a ler

O empate que se verificava até se ajustava a uma partida equilibrada e com poucas oportunidades.



A primeira parte foi mais aberta, com as duas equipas a conseguirem criar situações, sobretudo pelo lado direito dos seus ataques. Contudo, não foram capazes de finalizar.



No segundo tempo, o Fátima teve maior controlo e posse de bola, mas até ao lance do golo não conseguiu criar situações claras, enquanto o Caldas, em duas descidas, obrigou Valério a boas intervenções, a remates de Cruz (72') e Pedro Emanuel (86').

O Fátima pôs ontem fim a seis meses de invencibilidade do Caldas no Campo da Mata, com um golo de Renan Soares no último fôlego da partida.Nessa altura já toda a gente pensaria que o encontro terminaria sem golos e foi numa rara distração do bloco defensivo caldense que o avançado decidiu a partida. O Caldas estava balanceado para a frente, com um lançamento lateral próximo da área do Fátima, e foi apanhado desprevenido com um passe para as costas dos seus centrais que deixou Renan isolado para bater Natalino.

Autores: Joel Ribeiro