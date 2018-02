Continuar a ler

Na segunda parte, beneficiando do facto de ter o vento a favor, o Casa Pia ainda começou por ter algum ascendente, mas uma perda de bola de Tom, em zona frontal, permitiu a Irobiso servir Tavinho que, sem dificuldade, bateu Rafael Marques.



A partir de então, os algarvios passaram a controlar o jogo e até poderiam ter aumentado a vantagem quando, aos 83 minutos, Tavinho, em zona frontal, atirou ao lado, após boa arrancada de Fábio Gomes. Na segunda parte, beneficiando do facto de ter o vento a favor, o Casa Pia ainda começou por ter algum ascendente, mas uma perda de bola de Tom, em zona frontal, permitiu a Irobiso servir Tavinho que, sem dificuldade, bateu Rafael Marques.A partir de então, os algarvios passaram a controlar o jogo e até poderiam ter aumentado a vantagem quando, aos 83 minutos, Tavinho, em zona frontal, atirou ao lado, após boa arrancada de Fábio Gomes.

O Farense vincou a sua supremacia na Série E do Campeonato de Portugal ao triunfar (1-0) no terreno do Casa Pia, passando a ter 9 pontos de vantagem sobre o vice-líder, agora o Olhanense. Numa partida influenciada por vento forte, a equipa algarvia ganhou com justiça, em especial devido à qualidade com que controlou o jogo na segunda parte.A favor do vento na primeira metade, a formação visitante iniciou a partida ao ataque, conseguindo a primeira ocasião de golo, com André Ceitil a atirar ao poste, na sequência de um canto (11’). Todavia, após os primeiros 15 minutos, os locais equilibraram e, até ao descanso, poucas foram as situações de perigo criadas, destacando-se apenas uma fuga de Andrezinho pela esquerda, culminada com um remate ao lado (18’).

Autor: Nuno Costa