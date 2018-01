No último dia de mercado, o Gondomar reforçou o seu plantel, com dois jovens jogadores que a direção do Sp. Braga emprestou.Trata–se do defesa Nuno Namora e do irmão gémeo, Manuel, que é avançado, e que atuavam na equipa B do clube minhoto. Formados nas escolas do FC Porto, Boavista e Rio Ave, os dois gémeos subiram ao escalão de seniores no início da época, mas foram raramente utilizados: Nuno ainda não fez a sua estreia como sénior e o irmão Manuel apenas participou em cinco jogos e marcou 1 golo na Liga Ledman.Os dois novos reforços podem ser utilizados no próximo jogo na deslocação à Camacha, se o técnico Luís Alberto assim o entender.

Autor: Fernando Gonçalves dos Santos