João Rodrigues, conhecido como Tarzan, é o melhor marcador português nas competições nacionais. O avançado do Caldas, de 23 anos, soma 16 golos apontados, o registo mais elevado da sua carreira.

Esta marca foi alcançada com 13 remates certeiros no campeonato e três na Taça de Portugal, prova em que volta a entrar em ação já na quarta-feira, na deslocação a Vila das Aves para a primeira mão das meias-finais da prova rainha. Em declarações a Record, o avançado mostra-se tranquilo e confiante com o que tem feito e para o que resta da época. "Tenho estado preocupado com o que interessa, que é a bola e a baliza", afirmou.

O dianteiro nunca teve o hábito de estabelecer objetivos individuais, mas esta época isso mudou. "Fui convencido pelos meus colegas, por isso coloquei a meta nos 25 golos", confidenciou. Com contrato já assinado com o Leixões, Tarzan diz que é "um passo em frente" para aquele que é o grande objetivo: "Chegar ao patamar mais alto do futebol português." ‘Profissionais’ mais abaixo Na lista agora conhecida, o primeiro jogador de competições profissionais surge apenas no 7º lugar. É Heriberto do Benfica B. O primeiro representante da Liga NOS é Gonçalo Paciência, com 11 golos apontados. Tanto Tarzan quanto o segundo colocado nesta lista, Kikas, têm o futuro definido para a próxima época, podendo mesmo jogar em provas da Liga. O primeiro vai reforçar o Leixões, enquanto o ‘vice’ assinou contrato profissional com o Belenenses.

Autores: Pedro Filipe Pinto