Quando Jaquité, à passagem dos 15 minutos, finalizou uma assistência de Hélder Rodrigues, percebeu-se que o Benfica e Castelo Branco iria ser sujeito a trabalhos redobrados, caso quisesse permanecer invicto em casa e seguro no 2º lugar. Confirmou-se. Certo é que até ao golo os visitantes até passaram por calafrios – Gazela acertou no ferro. Fiel a um bloco baixo e compacto, o Vildemoinhos reduziu os espaços à manobra ofensiva do adversário. E, aos 25 minutos, Gazela cruzou, mas Kikas desperdiçou .

Se na 1ª parte o BC Branco fez por merecer outro resultado, as coisas complicaram-se na segunda. A equipa de Ricardo António, privada neste encontro do capitão Dani Matos, desligou-se e só aos repelões conseguiu ganhar os últimos metros de terreno. Nem com a perda por lesão de unidades nucleares (Silla e Paulo Oliveira), o Vildemoinhos viu beliscada a sua consistência. E foram até elementos saídos do banco (Jota e Márcio Santos) que fabricaram o segundo golo. Os albicastrenses ainda reduziram por Kikas, mas já sem discernimento e tempo para ir mais além.

Autor: Artur Jorge Saraiva