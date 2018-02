Os adeptos que se deslocaram ao Estádio Mário Silveira deram, certamente, por bem empregue o tempo que estiveram a assistir ao jogo entre o Mafra e Torreense. Para além da quantidade de golos, não faltou emoção, com um final de jogo... épico.

Logo aos 4’, Zhang Chen colocou o Torreense na frente. Mas a festa dos visitantes durou apenas... dois minutos. De penálti, Bruninho restabeleceu a igualdade. O ritmo do jogo estava alto e as oportunidades eram muitas, com os da casa a chegarem à vantagem. Bruninho, com alguma sorte, rematou com a bola a tocar no poste e nas costas de Hidalgo. Mas havia mais nesta 1ª parte. Tiago Esgaio empatou, de cabeça, aos 38’, e antes de Tiago Antunes apitar para o intervalo, Mauro fez o 3-2.

A emoção voltou para 2ª parte, com o Torreense à procura do empate. Aos 75’, Bruninho acabou expulso, depois de uma entrada sobre Bonifácio, o que aumentou a pressão dos forasteiros. O golo do empate surgiu no último minuto, por intermédio de Fábio Santos. E quando todos já pensavam no apito final... apareceu Iniesta para um final épico. O avançado acreditou e mesmo em desvantagem com a defesa aproveitou uma saída despropositada de Hidalgo para carimbar o resultado final.

Autor: Rui Jorge Cabaço