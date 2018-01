O Sacavenense manteve-se nos lugares cimeiros da Série D ao vencer o Caldas, por 4-2. Muito graças a uma entrada diabólica, já que ao quarto de hora a equipa da casa já vencia por 3-0.

O primeiro golo surgiu logo aos 3 minutos, com Tiago Santos a finalizar após uma boa assistência de Iaquinta. Galvanizados, os jogadores do Sacavenense caíram em cima do Caldas e Duque fez o segundo na sequência de um canto de Mota, que esteve também na origem do terceiro golo: disparou forte, o guarda-redes Luís Paulo fez uma defesa incompleta e Iaquinta, oportuno, marcou o 3-0.

O Caldas, até então pouco agressivo e a conceder demasiadas facilidades na defesa, lá respondeu com um golo de Luís Farinha, que fez um desvio na pequena área. Após o intervalo, os visitantes mostraram-se mais afoitos e reduziram para 3-2 através de João Rodrigues, que converteu um penálti conquistado por si. O Caldas acreditou, lançou-se todo para o ataque em busca do empate, mas os locais sentenciaram o jogo de contra-ataque, por Joel, aos 86’.

Autor: Vasco Antão