O Farense, líder isolado da Série E do Campeonato de Portugal, evitou a segunda derrota na prova nos instantes finais, num desvio oportuno de Tavinho, depois de estar a perder durante mais de uma hora.

Os primeiros minutos mostraram duas equipas sem ideias e com a bola quase sempre longe das balizas. Acabou por ser o Pinhalnovense a colocar-se em vantagem num penálti (cometido por Jorge Ribeiro, após remate de Diego Zaporo) muito contestado pelos locais e que, no final, depois de observar as imagens, o treinador Rui Duarte considerou inexistente.

Continuar a ler

O Farense reagiu mas pecou na finalização, desperdiçando várias ocasiões claras. O domínio da turma da casa intensificou-se após o descanso, com o Pinhalnovense a defender cada vez mais atrás e a tentar, de quando em vez, explorar o contra-ataque. O golo de Tavinho trouxe alguma justiça ao resultado.

Autor: José Manuel Martins