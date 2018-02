Gilson Varela, avançado cabo-verdiano do Sp. Espinho, publicou um texto na sua página de Facebook, no qual acusa os adeptos dos tigres de racismo. "Ontem senti uma revolta em mim porque um ou dois adeptos chamaram-me de ‘Preto do c...’, por ter errado um passe", escreveu Varela. O avançado, de 27 anos, revelou ainda que não aceita estes comportamentos e desafiou os adeptos a replicarem os insultos na sua cara.