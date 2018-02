Continuar a ler

Contactado pela Lusa, o presidente do Farense, António Correia, reafirmou apenas que o clube vai recorrer da decisão e, por outro lado, vai tentar chegar a acordo com a ex-funcionária, de forma a evitar o processo de insolvência.



O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias pelo tribunal, que agendou para 16 de abril uma reunião de assembleia de credores.



O recurso da sentença pode ser apresentado dentro de um prazo de 15 dias.



O Juízo do Comércio de Olhão do Tribunal Judicial da Comarca de Faro decretou, no dia 21 de fevereiro, a insolvência do Sporting Clube Farense, que anunciou esta quarta-feira que vai interpor recurso da decisão.Em comunicado, o clube de Faro revelou que a decisão foi tomada na sequência de uma ação judicial intentada em 2011 por uma ex-funcionária, acrescentando que seria interposto recurso.

Autor: Lusa