O médio-defensivo Leonel Olímpio, de 35 anos, é reforço da U. Leiria e assinou um contrato válido até final da temporada. A equipa orientada por Rui Amorim lidera a Série C do Campeonato de Portugal, com 44 pontos (mais quatro do que o BC Branco e sete do que o Lusitano de Vildemoinhos) em 18 jornadas, sendo assumido o objetivo de regressar aos escalões profissionais.

Leonel Olímpio acrescenta experiência ao plantel uma vez que efetuou 128 jogos na Liga principal (ao serviço do Paços de Ferreira e V. Guimarães) e conquistou uma Taça de Portugal, em 2012/13, ao serviço dos vimaranenses. O brasileiro representava o Varzim, da 2ª Liga (escalão onde contabiliza 79 partidas), e prepara agora a estreia no terceiro escalão, sábado, com o Ferreira de Aves.

Autor: Fernando Gonçalves dos Santos