Continuar a ler

Os ribatejanos ocupam a segunda posição da Série D do Campeonato de Portugal, com 47 pontos, menos três do que o líder Mafra com 50.





Os ribatejanos ocupam a segunda posição da Série D do Campeonato de Portugal, com 47 pontos, menos três do que o líder Mafra com 50.

O Vilafranquense anunciou esta quarta-feira um reforço para o meio-campo. Dante Pavan tem 20 anos, é italo-canadiano e chega proveniente da Academia Bradford Wolves, em Ontario, no Canadá.O jovem jogador assina até ao final da época, com mais outra uma temporada de opção, e mostrou-se contente pela nova experiência na carreira. "O meu objetivo ao vir para aqui é evoluir, jogar e aprender com o treinador e colegas de equipa", reiterou o reforço da formação orientada por Vasco Matos, auto-avaliando-se como "um jogador habilidoso, tecnicamente bom e com boa visão de jogo".

Autor: Flávio Miguel Silva