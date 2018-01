Continuar a ler

"No final do jogo, pedi a palavra para falar ao grupo e agradeci-lhes terem-me ajudado a chegar a esta marca histórica, que representa um orgulho enorme", relata o capitão dos aurinegros, que apanhou de surpresa os companheiros de equipa . "Foi engraçado ver as caras deles quando eu pedi para falar – pensaram que eu ia anunciar o adeus ao futebol", recorda, sorridente, Pedro Moreira.



Esse ponto final, porém, é algo que ainda não passa pela cabeça do jogador de 34 anos, que mantém o sonho de, quando abandonar o futebol, "deixar o Beira-Mar nos campeonatos profissionais". Para já, Pedro Moreira só pensa em continuar a ajudar o clube dentro campo, consciente de que um lugar especial dentro do Beira-Mar já ninguém lhe tira.



Pedro Moreira tornou-se, no passado domingo, o jogador com mais jogos realizados com a camisola do Beira-Mar. Na nona época consecutiva pelo clube, o lateral-direito e capitão dos aveirenses chegou às 235 partidas cumpridas com o símbolo aurinegro ao peito e ultrapassou o histórico António Sousa que, entre 1975 e 1993, em três passagens distintas, tinha disputado 234 jogos.Conforme relata a Record, foi o próprio Pedro Moreira que, no início da época, começou a pesquisar sobre os jogadores que estavam à sua frente, percebendo que se encontrava muito próximo de atingir esta marca histórica, confirmada no passado fim de semana, na partida frente ao Avanca.

Autores: Adérito Esteves