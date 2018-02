Continuar a ler

O modelo de governação da Liga, as equipas B e a possibilidade de criação de um campeonato de sub-23, as verbas das apostas online, o ponto de situação do Totonegócio, passagem das produções e realizações televisivas para a esfera da Liga, são alguns dos assuntos que vão ser debatidos.



Autor: Ruben Tavares





Dos três grandes, o Benfica é o único clube que marca presença na reunião do G15, que está a decorrer na sede da Liga, no Porto. O clube da Luz faz-se representar por Domingos Soares de Oliveira e Lourenço Coelho.O V. Setúbal também participa pela primeira vez uma reunião do G15. O Portimonense volta a não estar presente.