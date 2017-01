Bressan é o mais recente reforço do Chaves, que deu conta da nova contratação através de uma publicação no site oficial partilhada nas redes sociais. O médio de 28 anos, que já representou o Rio Ave, chega a Trás-os-Montes do APOEL do Chipre depois de assinar contrato até ao final da presente temporada.Os flavienses fazem ainda saber que Bressan, nascido no Brasil mas internacional pela Bielorrússia, vai utilizar a camisola 12.

Autor: Flávio Miguel Silva