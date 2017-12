Continuar a ler

A reunião conta com mais presidentes de clubes, nomeadamente do Boavista, Rio Ave, Sp. Braga, Belenenses, Marítimo, Paços de Ferreira, Moreirense, Vitória de Guimarães, entre outros da 2ª Liga. O Vítória de Setúbal é o único clube da Liga NOS que não está presente.



Bruno de Carvalho compareceu na reunião da Liga de Clubes, no Porto, onde vão ser discutidas e votadas as alterações aos regulamentos de competições e de disciplina, com base nos cinco pontos propostos pelo G15 . Trata-se de um regresso, pois o presidente do Sporting não costuma ser muito assíduo nos encontros daquele organismo.Mais tarde chegou Pinto da Costa, em representação do FC Porto. Pelo Benfica compareceram Lourenço Coelho e Domingos Soares Oliveira.

